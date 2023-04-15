Байден заявил о скором объявлении решения выдвигаться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что уже принял решение относительно своего участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Дублине, трансляция выступления шла в Twitter Белого дома.

Он сказал, что объявит о решении «относительно скоро» и напомнил о своем желании баллотироваться. 10 апреля он говорил ведущему шоу «Сегодня» Элу Рокеру, что планирует идти на второй срок, но «мы еще не готовы объявить об этом».

4 октября 2022 года президент в беседе с преподобным Элом Шарптоном также заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Тогда Белый дом не комментировал эту информацию. При этом в прошлом году Байден уклонялся от прямых заявлений относительно своего участия на выборах. Тогда он говорил, что имеет лишь намерение баллотироваться, но у него нет твердого решения на эту тему.

В июне The New York Times писала, что некоторые демократы не уверены, что Байден сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения нынешнего американского лидера. Другие сторонники Демократической партии отвергли предположения, что «любой другой демократ добьется большего успеха», чем Байден. Нынешнему американскому лидеру 80 лет.

Экс-президент США Дональд Трамп в ноябре объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. «Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал политик. В апреле он посоветовал своему основному конкуренту на выдвижение от Республиканской партии, губернатору Флориды Рону Десантису, отказаться от участия в праймериз. Трампу — 76 лет.