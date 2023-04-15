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В США предложили ограничить возможности президента начинать ядерную войну

Конгрессмены США предложили ограничить возможности президента начинать ядерную войну

Конгрессмены США Эдвард Марки (штат Массачусетс) и сопредседатель Рабочей группы по контролю над ядерными вооружениями Тед Лью (штат Калифорния) повторно предложили закон, ограничивающий возможность американского президента нанести первый ядерный удар без одобрения конгресса. Об этом говорится на сайте Марки.

«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении первого ядерного удара», — заявил Марки.

Он уточнил, что «перед лицом ядерной угрозы», исходящей со стороны российского президента Владимира Путина, конгресс должен принять закон об ограничении использования ядерного оружия, чтобы подтвердить его авторитет и дать понять мировым лидерам, что США «будут поддерживать свои обязательства в отношении мира, стабильности и демократии».

Лью заявил, что только конгресс имеет конституционное право объявлять войну и, как следствие, решать, необходимо ли использовать ядерное оружие. «Я горжусь тем, что присоединяюсь к сенатору Марки в повторном введении этого важного закона, который установит необходимые барьеры для возможности президента наносить первый ядерный удар», — отметил Лью.

Впервые Марки и Лью внесли аналогичный законопроект в конгресс в 2016 году, однако тогда он не был принят.

17 сентября нынешний президент США Джо Байден заявил, что в случае, если Россия применит ядерное оружие на Украине, это будет иметь последствия, а страна станет «еще большим изгоем».

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В конце февраля 2023 года президент Путин объявил о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции американских военных объектов, а соответствующие заявки оставляют без ответа или отклоняют по формальным причинам. В то же время, добавил Путин, США и НАТО говорят о своей цели нанести России стратегическое поражение.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году между президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продлить еще на пять. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно документу, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок ядерных вооружений и тяжелых бомбардировщиков.

Байден назвал «большой ошибкой» решение российского руководства приостановить участие в ДСНВ.

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