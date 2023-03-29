Последние шаги Вашингтона в МИДе посчитали злостным нарушением СНВ-3

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США продолжают нарушение обязательств по Договору об ограничении стратегических вооружений, участие в котором Россия приостановила. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«США, в отличие от России, официально не приостанавливали со своей стороны действие Договора. Соответственно, они обязаны в полном объеме выполнять его положения», — сказал он.

«То есть, их не передача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном, который — список — давно уже содержит очень серьезные элементы… То есть, американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону», — добавил замминистра.

«Это у них не получится», — подчеркнул Рябков.

28 марта помощник главы Пентагона Джон Плам сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию.



«Россия ответила, что они не будут предоставлять информацию. И в качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять какую-либо информацию тоже», — сказал тогда Плам.

Президент Владимир Путин 28 февраля подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Закон вступил в силу со дня опубликования. Решение о возобновлении участии Москвы в договоре, согласно документу, будет принимать президент.

О приостановке участия России в договоре СНВ-3 Путин объявил 21 февраля. Он связал этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов. Также Путин указал, что нынешнее соглашение никак не регулирует количество наступательного ядерного оружия, которое есть у союзников США по НАТО — Франции и Великобритании. По его словам, прежде чем вернуться к исполнению СНВ-3, нужно договориться, как учитывать их стратегические арсеналы.

До этого, 1 февраля, представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США готовы принять инспекции российской стороны для проверки объектов в рамках ДСНВ, а Москве следует пустить американских проверяющих.



«Все, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора о СНВ — так, как это происходило на протяжении нескольких лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии», — сказал он.