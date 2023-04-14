Минск назвал условие размещения стратегического ядерного оружия России

Виктор Хренин (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

В случае продолжения «агрессивной риторики» со стороны Запада Белоруссия может разместить на своей территории и стратегическое ядерное оружие, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, передает БелТА.

«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — сказал Хренин.

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта анонсировал президент Владимир Путин. Он сообщил, что к 1 июля в Белоруссии завершится постройка хранилища для ядерных боеприпасов. Однако, подчеркнул президент, под контроль властям Белоруссии его передавать не будут.

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