Минск назвал условие размещения стратегического ядерного оружия России
В случае продолжения «агрессивной риторики» со стороны Запада Белоруссия может разместить на своей территории и стратегическое ядерное оружие, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, передает БелТА.
«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — сказал Хренин.
Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта анонсировал президент Владимир Путин. Он сообщил, что к 1 июля в Белоруссии завершится постройка хранилища для ядерных боеприпасов. Однако, подчеркнул президент, под контроль властям Белоруссии его передавать не будут.
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