Байден пригрозил России последствиями при применении ядерного оружия

В случае применения Россией ядерного оружия страна станет «еще большим изгоем», заявил президент США. По его словам, ответная реакция будет зависеть от степени того, «что они сделают»

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В случае, если Россия применит ядерное оружие на Украине, то это будет иметь последствия и страна станет «еще большим изгоем». Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью CBS.

И мне интересно, господин Президент, что бы вы сказали ему, если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия».

«Не надо. Нет. Нет. Это изменит лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны <...> Это будет иметь последствия», — сказал мистер Байден. Когда журналист уточнил, каковы будут последствия, если президент России Владимир Путин пересечет эту черту, американский президент промолчал.

«Они станут еще большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от степени того, что они сделают, будет определяться, какая реакция последует», — добавил Байден.

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