Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Байден пригрозил России последствиями при применении ядерного оружия Политика, 04:38
Президент ЮАР попросил США не наказывать страны Африки за связи с Россией Политика, 04:18
Белый дом не признал альянсом связи России с рядом стран, включая Индию Политика, 03:48
Полянский не увидел изоляции России на заседании Генассамблеи ООН Политика, 03:24
Bloomberg узнал, что Бразилия и ЮАР могут купить нефть у России вместо ЕС Политика, 02:58
SANA сообщило о гибели пяти солдат при ударе Израиля по Дамаску Политика, 02:23
Орбан упрекнул ЕС за санкции «энергетических карликов» против России Политика, 02:11
Власти Италии исключили национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии Бизнес, 01:44
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Херсонская ВГА заявила о полном контроле над регионом Политика, 01:32
Структура «Ростеха» и Институт физики им. Ландау ответили на санкции США Политика, 01:12
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Минтруд предложил не повышать размер пособия по безработице в 2023 году Финансы, 00:37
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
«Роснефть» назвала экспроприацией передачу ее «дочки» регулятору ФРГ Бизнес, 00:19
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Байден пригрозил России последствиями при применении ядерного оружия

Президент США Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия
В случае применения Россией ядерного оружия страна станет «еще большим изгоем», заявил президент США. По его словам, ответная реакция будет зависеть от степени того, «что они сделают»
Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA / ТАСС
Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA / ТАСС

В случае, если Россия применит ядерное оружие на Украине, то это будет иметь последствия и страна станет «еще большим изгоем». Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью CBS.

И мне интересно, господин Президент, что бы вы сказали ему, если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия».

«Не надо. Нет. Нет. Это изменит лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны <...> Это будет иметь последствия», — сказал мистер Байден. Когда журналист уточнил, каковы будут последствия, если президент России Владимир Путин пересечет эту черту, американский президент промолчал.

В Генассамблее ООН увидели предельную угрозу ядерного кризиса за 60 лет
Политика
Фото:Mike Segar / Reuters

«Они станут еще большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от степени того, что они сделают, будет определяться, какая реакция последует», — добавил Байден.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Джо Байден Россия последствия ядерное оружие
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Генассамблее ООН увидели предельную угрозу ядерного кризиса за 60 лет
Политика
В Британии заявили о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет
Политика
МАГАТЭ призвало не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter