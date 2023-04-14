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Spiegel сообщил о хакерской атаке на «дочку» Rheinmetall

Spiegel: хакеры совершили кибератаку на «дочку» помогающего ВСУ концерна Rheinmetall
Здание компании Rheinmetall AG (Дюссельдорф, Германия)
Здание компании Rheinmetall AG (Дюссельдорф, Германия) (Фото: Marcel Kusch / dpa / Global Look Press)

На немецкий военный концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard, была совершена кибератака. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника журнала в центре по борьбе с киберпреступностью, расследование по факту хакерской атаки уже начато. Прокуратура Кельна возбудила дело. Согласно порталу echo24, пострадали несколько дочерних компаний концерна по всему миру, включая Kolbenschmidt — организацию, продающую автозапчасти. Spiegel уточняет, что в компании, которая находится в городе Неккарзульм, «отказали различные системы».

В Rheinmetall подтвердили Spiegel произошедший «IT-инцидент» в гражданском подразделении группы. Производство в нем направлено на промышленных заказчиков и организации в автомобильной отрасли. «Таким образом, атака не повлияет на военный бизнес трех подразделений — «Автомобильные системы», «Оружие и боеприпасы» и «Электронные решения», — заявил Spiegel представитель концерна. В настоящее время выясняется степень нанесенного атакой ущерба.

Rheinmetall — немецкий концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Германии и Европе. По прошлогодней оценке Defence News, занял 29-е место в мире по объему продаж продукции военного назначения ($4,7 млрд, на военную продукцию пришлось 72% его прибыли).

В начале апреля Rheinmetall сообщил о планах построить в Румынии хаб по обслуживанию оружия, используемого на Украине. В частности, будущий центр будет ремонтировать немецкие танки Leopard и британские Challenger. До этого концерн заявлял, что начал поставлять Вооруженным силам Украины системы разведки SurveilSPIRE.

Россия критикует передачу западного вооружения Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».

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кибератака хакеры Германия танк Leopard
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