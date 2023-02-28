Немецкий Rheinmetall приступил к поставкам Украине систем разведки
Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии начал поставку Украине автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Соответствующее заявление концерн опубликовал на сайте.
«Они используются в основном для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала. <...> Стоимость заказа составляет десятки миллионов евро. Поставка уже началась», — говорится в заявлении.
Rheinmetall — немецкий концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. По прошлогодней оценке Defence News, занял 29 место в мире по объему продаж продукции военного назначения ($4,7 млрд, на военную продукцию пришлось 72% ее прибыли).
Данный проект концерн ведет в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel. Разведывательные системы состоят из мобильных наблюдательных вышек с дневной и ночной камерой, мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.
21 февраля генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что к концу марта для отправки на Украину также будут готовы двадцать боевых машин пехоты Marder. Первая партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard будет доставлена Украине к июлю, отметил Паппергер.
В Кремле предупреждали, что поставки военной техники Украине «добавят проблем» Украине и ее народу, но не смогут принципиально изменить ход военной операции.