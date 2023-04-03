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Rheinmetall откроет в Румынии центр по ремонту вооружений для Украины

Rheinmetall построит в Румынии хаб по обслуживанию оружия, используемого на Украине
Цель концерна - предоставить силам НАТО и Украине максимально возможную поддержку. Центр будет ремонтировать танки Leopard и Challe

Оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Румынии центр по обслуживанию и ремонту оружия, используемого на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Хаб будет находиться рядом с границей с Украиной. Он будет обслуживать гаубицы, европейские танки Leopard и британские танки Challenger, а также бронетранспортеры Fuchs, военные грузовики и боевые машины пехоты Marder.

«Сервисный хаб должен играть важную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, находящихся на вооружении Украины, и обеспечении доступности материально-технического обеспечения», — сказал представитель Rheinmetall.

Rheinmetall — немецкий концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. По прошлогодней оценке Defence News, занял 29-е место в мире по объему продаж продукции военного назначения ($4,7 млрд, на военную продукцию пришлось 72% ее прибыли).

Генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил, что в компании ключевой задачей является «предоставление силам НАТО и Украине максимально возможной поддержки». В июне Rheinmetall основала подобный центр в Литве для ремонта военных машин НАТО в странах Балтии.

28 февраля Rheinmetall приступил к поставкам Киеву систем разведки SurveilSPIRE. Они используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала. В заявлении концерна уточнялось, что стоимость заказа исчисляется в десятках миллионов евро.

Россия критикует передачу западного вооружения Киеву. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».

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