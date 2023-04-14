Politico узнала о «тайной» поставке вертолетов Украине через небо Венгрии

Вертолет Ми-8 (Фото: Global Look Press)

Венгрия могла тайно разрешить союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для передачи вооружений Украине, сообщает Politico со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы американской разведки. Газета подчеркивает, что подлинность документов не была установлена.

В одном из файлов, пишет издание, подробно описывается план украинских пилотов по транспортировке вертолетов, которые планирует предоставить Хорватия Украине, «через воздушное пространство Венгрии».

Венгерские и хорватские власти не прокомментировали эту информацию для издания.

Венгрия после начала российской военной операции на Украине отказалась поставлять оружие последней, а также запретила транзит вооружения для Киева через свои территории. Будапешт не присоединился к европейским санкциям в отношении Москвы.

В конце февраля этого года газета Jutarnji list узнала, что Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8. На тот момент, по данным издания, 12 Ми-8 MTV и два Ми-8 T были выведены из состава Вооруженных сил страны и готовились к отправке. Вертолеты проходили подготовку в техническом центре в Велика-Горице под Загребом.

Газета писала, что с вертолетов будет снята вся маркировка. По информации издания, семь вертолетов прибудут в разобранном состоянии, а остальные семь полетят в Польшу, через которую все Ми-8 будут переданы Украине. Jutarnji list уточнила, что правительство Хорватии засекретило всю информацию о военной помощи Киеву, в связи с чем официально подтвердить данные о передаче невозможно.

В конце марта министр обороны Хорватии Марио Баножич в ходе визита в Одессу заявил, что 14 вертолетов, которые Загреб передает Киеву, «скоро» прибудут на Украину.