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Jutarnji list узнала о передаче Украине вертолетов Ми-8 от Хорватии

Jutarnji list: Хорватия готовит к отправке на Украину 14 вертолетов Ми-8
Фото: Hrvoje Jelavic / Pixsell / Xinhua / Global Look Press
Фото: Hrvoje Jelavic / Pixsell / Xinhua / Global Look Press

Хорватия начала операцию по передаче 14 вертолетов Ми-8 на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Jutarnji list.

Всего Загреб планирует передать 12 Ми-8 MTV и 2 Ми-8 T. Они уже выведены из состава Вооруженных сил страны и готовятся к отправке.  Вертолеты проходят подготовку в техническом центре в Велика-Горице под Загребом.

Газета уточняет, что с вертолетов будет снята вся маркировка. По информации издания, семь вертолетов прибудут в разобранном состоянии, а остальные семь полетят в Польшу, через которую все Ми-8 будут переданы Украине. Jutarnji list уточняет, что правительство Хорватии засекретило всю информацию о военной помощи Киеву, в связи с чем официально подтвердить данные о передаче невозможно.

Президент Хорватии Зоран Миланович в конфликте на Украине неоднократно выступал за российскую сторону. 20 декабря 2022 года он заявил, что Украина не является союзником Евросоюза и предоставить ей статус кандидата на вступление в блок — «ужасно цинично». Он указывал на катастрофическое состояние боеготовности Хорватии, отметив, что все вооружение страны Запада требуют отдать Киеву. «А кто нас будет защищать? Американцы? Так, как они защищают Украину?» — спросил Миланович.

В середине января хорватский лидер заявил, что США и НАТО ведут на Украине опосредованную войну против России. Он уточнял, что план Запада не может заключаться в том, «чтобы убрать [Владимира] Путина» или вводить санкции, которые президент назвал «нонсенсом». По его мнению, такими мерами Запад «ничего не добьется».

Российская сторона осуждает поставки вооружения на Украину. Как заявляли в Кремле, передача оружия Киеву лишь затянет конфликт, при этом не повлияв на выполнение целей военной операции. 

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Хорватия Вертолет Ми-8 Украина поставки оружия
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