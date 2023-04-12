ЕС в ответ на договор Венгрии с Россией заявил об «уроках зависимости»

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил об опасности зависимости от одного поставщика энергоресурсов после визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву для продления соглашения о поставках газа

Петер Сийярто (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Продление Венгрией соглашения о дополнительных поставках газа из России — это ее решение, в Брюсселе выучили урок об опасности зависимости от одного поставщика энергоресурсов, заявил РБК официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Это решение одного государства-члена в отношении его двустороннего взаимодействия, и не ЕС его комментировать. В целом ЕС уже выучил уроки, как опасно для национальной безопасности и интересов создавать одностороннюю зависимость от одного-единственного поставщика, который без колебаний злоупотребляет ею, когда это отвечает его собственным интересам», — сказал Стано.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто побывал в Москве, где провел встречи с вице-премьером Александром Новаком и главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. По итогам встречи он сообщил на своей странице в Facebook (компания-владелец соцсети Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. «Газпром» сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме <...>, то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через «Турецкий поток», — заявил Сийярто.

В конце прошлого августа Сийярто сообщил, что Будапешт договорился с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в размере 5,8 млн куб. м в сутки начиная с сентября (вместо 2,6 млн куб. м в августе). Он не указывал, на какой срок будут действовать договоренности.



По словам главы венгерского МИДа, в ходе нынешнего визита также удалось достичь соглашения о возможности отсрочки платежей за газ «выше определенного предела в случае экстремального роста цен».

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу удалось снизить зависимость от российского газа. «Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом. <...> Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — сказала она. По словам фон дер Ляйен, в этом вопросе ЕС помогли США и Норвегия, которые поставляли Евросоюзу трубный и сжиженный газ.

После начала российской военной операции на Украине ЕС ввел эмбарго на поставки нескольких видов энергоносителей из России. Так, в прошлом августе в силу вступил запрет на поставки угля, а в декабре — на морские поставки нефти. Сейчас последняя поступает в Европу только по трубопроводу «Дружба». В минувшем феврале начало действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов. В ответ на санкции со стороны западных государств Россия запретила продавать газ в иностранной валюте «недружественным» странам. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021-м примерно до 7,5% в прошлом году.