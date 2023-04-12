ЕС в ответ на договор Венгрии с Россией заявил об «уроках зависимости»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 89,73 (+0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:08 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 82,18 (+0,44) Инвестиции, 11 апр, 16:08
В Wells Fargo спрогнозировали падение S&P 500 на 10% Инвестиции, 12:27
Что бизнесу надо знать об отношении азиатских инвесторов к принципам ESG Pro, 12:27
ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в «VK Mecceнджере» Пресс-релиз, 12:26
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:26
Госдума одобрила заключение контракта с Минобороны сразу после школы Политика, 12:22
Минобороны попросило резервировать места в самолетах для участников СВО Общество, 12:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:15
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Против бывшего мундепа Брюхановой возбудили дело о «фейках» про армию Политика, 12:15
Первую криптолицензию в Сальвадоре получило подразделение биржи Bitfinex Крипто, 12:14
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 12:03
Financial Times узнала о планах Deutsche Bank закрыть IT-центры в России Финансы, 12:02
ЕС в ответ на договор Венгрии с Россией заявил об «уроках зависимости» Политика, 12:01
«Москвич 3» получит комплектацию с подогревом сидений Авто, 11:56
Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию Политика, 11:55
Война санкций ,  
0 

ЕС в ответ на договор Венгрии с Россией заявил об «уроках зависимости»

ЕС заявил об уроках излишней зависимости после визита главы МИД Венгрии в Москву
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил об опасности зависимости от одного поставщика энергоресурсов после визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву для продления соглашения о поставках газа
«Газпром» GAZP ₽176,69 -0,28% Купить
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Продление Венгрией соглашения о дополнительных поставках газа из России — это ее решение, в Брюсселе выучили урок об опасности зависимости от одного поставщика энергоресурсов, заявил РБК официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Это решение одного государства-члена в отношении его двустороннего взаимодействия, и не ЕС его комментировать. В целом ЕС уже выучил уроки, как опасно для национальной безопасности и интересов создавать одностороннюю зависимость от одного-единственного поставщика, который без колебаний злоупотребляет ею, когда это отвечает его собственным интересам», — сказал Стано.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто побывал в Москве, где провел встречи с вице-премьером Александром Новаком и главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. По итогам встречи он сообщил на своей странице в Facebook (компания-владелец соцсети Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. «Газпром» сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме <...>, то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через «Турецкий поток», — заявил Сийярто.

В конце прошлого августа Сийярто сообщил, что Будапешт договорился с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в размере 5,8 млн куб. м в сутки начиная с сентября (вместо 2,6 млн куб. м в августе). Он не указывал, на какой срок будут действовать договоренности.

По словам главы венгерского МИДа, в ходе нынешнего визита также удалось достичь соглашения о возможности отсрочки платежей за газ «выше определенного предела в случае экстремального роста цен».

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу удалось снизить зависимость от российского газа. «Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом. <...> Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — сказала она. По словам фон дер Ляйен, в этом вопросе ЕС помогли США и Норвегия, которые поставляли Евросоюзу трубный и сжиженный газ.

После начала российской военной операции на Украине ЕС ввел эмбарго на поставки нескольких видов энергоносителей из России. Так, в прошлом августе в силу вступил запрет на поставки угля, а в декабре — на морские поставки нефти. Сейчас последняя поступает в Европу только по трубопроводу «Дружба». В минувшем феврале начало действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов. В ответ на санкции со стороны западных государств Россия запретила продавать газ в иностранной валюте «недружественным» странам. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021-м примерно до 7,5% в прошлом году.

Читайте на РБК Pro
Виза талантов: что это такое и как ее сегодня получить в США
Нужны деньги: какие навыки финансовых директоров вышли на первый план
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Какие компании выиграют от развития Северного морского пути
Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Евросоюз Венгрия экспорт энергоносителей Газпром Турецкий поток Сийярто Петер газ
Материалы по теме
«Газпром» пообещал рассмотреть поставку газа Венгрии сверх контракта
Бизнес
Глава МИД Венгрии заявил об опасности начала новой мировой войны
Политика
Венгрия договорилась о новых поставках российского газа и льготах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter