SZ узнала о планах Германии разрешить передачу Украине МиГ-29 из Польши

Истребители МиГ-29 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Федеральное правительство Германии разрешит Польше поставку Украине истребителей МиГ-29 советского производства, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

Решение должно быть принято уже в четверг, 13 апреля. Речь идет о МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые Германия в начале 2000-х продала Польше.

Ранее агентство DPA сообщило, что Варшава запросила у Берлина разрешение на реэкспорт этих самолетов. Разрешение Германии при передаче вооружений третьей стороне предусмотрено контрактом о покупке истребителей.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Севьера заявил в конце марта, что у Варшавы осталось около десяти таких самолетов.

Первую партию из четырех истребителей МиГ-29 Польша уже передала Украине. В ближайшее время планируется отправить Киеву еще столько же самолетов.

Россия осуждает поставки оружия Украине. Решение Польши и Словакии отдать Киеву МиГ-29 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал способом утилизировать старую военную технику.