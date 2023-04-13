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SZ узнала о планах Германии разрешить передачу Украине МиГ-29 из Польши

Süddeutsche Zeitung: Германия разрешит Польше передать Украине истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Федеральное правительство Германии разрешит Польше поставку Украине истребителей МиГ-29 советского производства, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

Решение должно быть принято уже в четверг, 13 апреля. Речь идет о МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые Германия в начале 2000-х продала Польше.

Ранее агентство DPA сообщило, что Варшава запросила у Берлина разрешение на реэкспорт этих самолетов. Разрешение Германии при передаче вооружений третьей стороне предусмотрено контрактом о покупке истребителей.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Севьера заявил в конце марта, что у Варшавы осталось около десяти таких самолетов.

Первую партию из четырех истребителей МиГ-29 Польша уже передала Украине. В ближайшее время планируется отправить Киеву еще столько же самолетов.

Россия осуждает поставки оружия Украине. Решение Польши и Словакии отдать Киеву МиГ-29 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал способом утилизировать старую военную технику.

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