Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
ЦБ выпустил монету в честь 60-летия полета в космос Терешковой Общество, 15:51
Названы города с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 15:49
Зеленский пообещал убрать все границы между Польшей и Украиной Политика, 15:46
Путин сообщил послам о новой концепции внешней политики России Политика, 15:45
Отстраненного судом главу футбола Украины переизбрали в исполком УЕФА Спорт, 15:44
ГК «Галс-Девелопмент» разработала «интеллигентный код» благоустройства Пресс-релиз, 15:39
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Эксперты назвали факторы для стабилизации цен на новостройки в 2023 году Недвижимость, 15:34
Путин принял грамоты от послов и выступил с речью. Видео Политика, 15:32
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 15:29
Президент Польши наградил Зеленского орденом Белого орла Политика, 15:26
В Подмосковье из-за сообщений о минировании эвакуировали два ТРЦ «Мега» Общество, 15:24
Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Полонскому о защите репутации Бизнес, 15:21
Польша отменила турнир из-за невозможности навязать условия россиянам Спорт, 15:20
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Минобороны России: в ДНР истребители сбили МиГ-29 украинской армии
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Истребительная авиация российской армии сбила украинский МиГ-29 вблизи города Селидово в ДНР, сообщает в ежедневной сводке Минобороны России.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены 22 украинских беспилотника.

Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29. «Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две [бригады] Су-27 и три бригады МиГ-29», — сказал он.

В одну бригаду входят три эскадрильи, в которые, в свою очередь, входит 12 самолетов, уточнил телеканал ТСН. Таким образом, в трех бригадах может быть около 108 самолетов. Однако украинский «Пятый канал» сообщил, что страна располагает примерно 72 самолетами МиГ-29.

3 апреля власти Польши сообщили, что отправили на Украину первую партию МиГ-29. Ранее Болгария, Польша и Словакия заявили, что собираются передать Киеву около 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

Теги
Минобороны истребитель МиГ-29
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В Киеве заявили о наличии у Украины трех бригад истребителей МиГ-29
Политика
Польша передала Киеву первую партию истребителей МиГ-29
Политика
Минобороны сообщило о сбитых украинских Ми-8 и МиГ-29 в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter