Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Истребительная авиация российской армии сбила украинский МиГ-29 вблизи города Селидово в ДНР, сообщает в ежедневной сводке Минобороны России.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены 22 украинских беспилотника.

Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29. «Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две [бригады] Су-27 и три бригады МиГ-29», — сказал он.

В одну бригаду входят три эскадрильи, в которые, в свою очередь, входит 12 самолетов, уточнил телеканал ТСН. Таким образом, в трех бригадах может быть около 108 самолетов. Однако украинский «Пятый канал» сообщил, что страна располагает примерно 72 самолетами МиГ-29.

3 апреля власти Польши сообщили, что отправили на Украину первую партию МиГ-29. Ранее Болгария, Польша и Словакия заявили, что собираются передать Киеву около 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.