Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
Польша запросила у ФРГ разрешение передать Украине советские МиГ-29 Политика, 15:45
Что делать заказчику, если фрилансер взял деньги и пропал Pro, 15:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:41
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 15:39
«Олимпиакос» разорвал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата мира-2014 Спорт, 15:35
Евросовет одобрил план снабжения Украины снарядами на €1 млрд Политика, 15:27
Что такое пролонгация вкладов, кредитов и ценных бумаг: плюсы и минусы Инвестиции, 15:22
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В Госдуму внесли поправки о наказании за содействие международным органам Политика, 15:19
Как запустить собственную партнерскую программу Pro, 15:17
Мутко рассказал Путину о точках роста ипотеки Недвижимость, 15:16
Курс Ethereum приблизился к $2 тыс. после успешного обновления Shapella Крипто, 15:16
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований Спорт, 15:13
В Кремле заявили об отсутствии полномочий следить за судьбой Навального Политика, 15:13
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 15:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша запросила у ФРГ разрешение передать Украине советские МиГ-29

Польша запросила у ФРГ разрешение на передачу Украине советских МиГ-29, купленных у ГДР
В начале 2000-х Польша приобрела у Германии партию самолетов МиГ-29, оставшихся там со времен ГДР. Теперь, чтобы передать эти машины Украине, Варшава должна получить разрешение Берлина на реэкспорт военной техники
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Andreas Franke / picture alliance / Global Look Press)

Польша направила правительству ФРГ официальный запрос с просьбой разрешить передачу Украине истребителей МиГ-29 советского производства, сообщает агентство DPA.

Разрешение Германии требуется, поскольку самолеты в годы холодной войны стояли на вооружении Германской Демократической Республики, которая входила в Варшавский блок во главе с СССР.

После объединения Германии истребители перешли в ведение бундесвера, а в 2002 году Германия продала их Польше. Как отмечает «Европейская правда», в немецких контрактах на продажу оружия есть пункт о том, что его дальнейшая передача или перепродажа должна происходить с согласия Берлина.

Всего в Польшу тогда передали 23 самолета. В сообщении DPA не говорится, сколько из них в строю и сколько Польша собирается передать Украине.

Президент Польши Анджей Дуда 5 апреля на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву 14 советских истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО самолеты.

Польша уже отправила Украине первую партию из четырех истребителей. Дуда пояснил, что в ближайшее время Украина получит еще столько же самолетов, а также рассказал, что к передаче готовится еще шесть МиГ-29.

В то же время, считает он, при необходимости в будущем Варшава сможет передать Киеву все оставшиеся МиГ-29, по мере того как они «будут вытесняться новыми самолетами». Одним из условий для передачи истребителей Дуда назвал одобрение этого шага союзниками Польши по НАТО.

Читайте на РБК Pro
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации

Минобороны Болгарии отказалось бесплатно передать Украине истребители МиГ-29. В ведомстве заявили, что не вели переговоры о безвозмездной поставке Украине болгарских истребителей МиГ-29, поскольку это решение привело бы к сокращению возможностей с сфере обороны, что противоречит Конституции.

Cпикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29. Точное число самолетов он не назвал, но, по подсчетам журналистов, получалось, что общее число украинских МиГ-29 может составлять свыше 100 машин.

Власти России критикуют западные страны за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Польша торговля оружием
Материалы по теме
Минобороны Болгарии отказалось передавать Украине МиГ-29 безвозмездно
Политика
Дуда назвал число передаваемых Украине истребителей МиГ-29
Политика
В Киеве заявили о наличии у Украины трех бригад истребителей МиГ-29
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter