Польша запросила у ФРГ разрешение передать Украине советские МиГ-29

В начале 2000-х Польша приобрела у Германии партию самолетов МиГ-29, оставшихся там со времен ГДР. Теперь, чтобы передать эти машины Украине, Варшава должна получить разрешение Берлина на реэкспорт военной техники

МиГ-29 (Фото: Andreas Franke / picture alliance / Global Look Press)

Польша направила правительству ФРГ официальный запрос с просьбой разрешить передачу Украине истребителей МиГ-29 советского производства, сообщает агентство DPA.

Разрешение Германии требуется, поскольку самолеты в годы холодной войны стояли на вооружении Германской Демократической Республики, которая входила в Варшавский блок во главе с СССР.

После объединения Германии истребители перешли в ведение бундесвера, а в 2002 году Германия продала их Польше. Как отмечает «Европейская правда», в немецких контрактах на продажу оружия есть пункт о том, что его дальнейшая передача или перепродажа должна происходить с согласия Берлина.

Всего в Польшу тогда передали 23 самолета. В сообщении DPA не говорится, сколько из них в строю и сколько Польша собирается передать Украине.

Президент Польши Анджей Дуда 5 апреля на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву 14 советских истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО самолеты.

Польша уже отправила Украине первую партию из четырех истребителей. Дуда пояснил, что в ближайшее время Украина получит еще столько же самолетов, а также рассказал, что к передаче готовится еще шесть МиГ-29.



В то же время, считает он, при необходимости в будущем Варшава сможет передать Киеву все оставшиеся МиГ-29, по мере того как они «будут вытесняться новыми самолетами». Одним из условий для передачи истребителей Дуда назвал одобрение этого шага союзниками Польши по НАТО.

Минобороны Болгарии отказалось бесплатно передать Украине истребители МиГ-29. В ведомстве заявили, что не вели переговоры о безвозмездной поставке Украине болгарских истребителей МиГ-29, поскольку это решение привело бы к сокращению возможностей с сфере обороны, что противоречит Конституции.

Cпикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29. Точное число самолетов он не назвал, но, по подсчетам журналистов, получалось, что общее число украинских МиГ-29 может составлять свыше 100 машин.

Власти России критикуют западные страны за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.