Посол Украины в Лондоне допустил «ужасные» потери ВСУ по итогам конфликта

Сейчас Украна не раскрывает данные о потерях вооруженных сил, однако это может случиться после окончания боевых действий, и число потерь будет «ужасным». Об этом заявил в интервью Daily Express посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Нашим подходом с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал он.

Украина не раскрывает потерь с начала конфликта с Россией, так как делать это запрещено, говорил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о потерях украинских войск. Ведомство приводит их в ежедневных сводках о ходе спецоперации. В феврале Киев потерял более 11 тыс. военных — на 40% больше, чем месяцем ранее, говорил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Данные о потерях России с начала спецоперации Шойгу озвучил 21 сентября 2022 года: 5937 человек.

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Те же цифры называл и министр обороны Украины Алексей Резников. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в этом же месяце сообщал, что число убитых составляет от 100 до 200 человек, каждый день. США оценивают потери Украины примерно так же, говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.