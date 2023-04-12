Борисов заявил, что Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Юрий Борисов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции (РОС), сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов во время вручения государственных и ведомственных наград в Кремлевском дворце.

«Он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов (цитата по ТАСС).

На встрече с Путиным в День космонавтики Борисов сообщил, что эскизный проект станции будет готов летом, но основные параметры и облик станции, этапы ее создания в «Роскосмосе» уже известны. По словам главы госкорпорации, новая орбита позволит «углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для лунной программы». Путин в своем обращении по случаю Дня космонавтики сказал, что РОС должна стать форпостом страны в космосе.

Российскую орбитальную станцию решили строить после объявления об уходе России с МКС. В июле глава «Роскосмоса» в ходе доклада Путину сообщил, что это произойдет после 2024 года. По решению правительства работу МКС продлили до 2028 года. «Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал Борисов, подчеркнув необходимость создать российскую станцию.

В июле 2022 года бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал эскиз станции, спустя месяц госкорпорация представила ее макет. В октябре Борисов заявил, что работа над станцией идет форсированными темпами. Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор станции Владимир Кожевников утверждал, что научно-энергетический модуль РОС должны запустить в космос первым в 2027 году, запуск оставшихся четырех модулей запланирован на 2028–2030 годы.