Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 16:39
Борисов заявил, что Путин одобрил создание Российской орбитальной станции Технологии и медиа, 22:43
«МегаФон» попал в санкционный список США. Что это значит Технологии и медиа, 22:27
HBO показала первый тизер сериала по «Гарри Поттеру» Технологии и медиа, 22:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:08
МИД рекомендовал быть осторожными при поездках в «недружественные» страны Политика, 22:01
Крупнейший российский собственник самолетов показал рекордный убыток Бизнес, 21:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:53
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 21:43
В Мелитополе появились улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко Политика, 21:43
Турецкий клуб с российской волейболисткой в составе вышел в финал ЛЧ Спорт, 21:35
Болтон призвал расширить НАТО и разрушить «ось Россия — Китай» Политика, 21:32
Власти Херсонской области решили не проводить массовые мероприятия 9 Мая Политика, 21:27
Путин присвоил Героя России космонавту-рекордсмену Общество, 21:25
ЦСКА победил СКА и пятый раз подряд вышел в финал плей-офф КХЛ Спорт, 21:18
Технологии и медиа ,  
0 

Борисов заявил, что Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции (РОС), сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов во время вручения государственных и ведомственных наград в Кремлевском дворце.

«Он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов (цитата по ТАСС).

На встрече с Путиным в День космонавтики Борисов сообщил, что эскизный проект станции будет готов летом, но основные параметры и облик станции, этапы ее создания в «Роскосмосе» уже известны. По словам главы госкорпорации, новая орбита позволит «углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для лунной программы». Путин в своем обращении по случаю Дня космонавтики сказал, что РОС должна стать форпостом страны в космосе.

Российскую орбитальную станцию решили строить после объявления об уходе России с МКС. В июле глава «Роскосмоса» в ходе доклада Путину сообщил, что это произойдет после 2024 года. По решению правительства работу МКС продлили до 2028 года. «Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал Борисов, подчеркнув необходимость создать российскую станцию.

В июле 2022 года бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал эскиз станции, спустя месяц госкорпорация представила ее макет. В октябре Борисов заявил, что работа над станцией идет форсированными темпами. Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор станции Владимир Кожевников утверждал, что научно-энергетический модуль РОС должны запустить в космос первым в 2027 году, запуск оставшихся четырех модулей запланирован на 2028–2030 годы.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Персоны
Юрий Борисов Роскосмос орбитальная станция МКС Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Роскосмос» назвал срок запуска модулей российской орбитальной станции
Технологии и медиа
Путин заявил о росте потенциала российской космической отрасли
Технологии и медиа
«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter