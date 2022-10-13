Борисов сообщил о форсированной работе по созданию орбитальной станции

Роскосмос форсированно ведет работы по созданию российской орбитальной станции, сообщил ТАСС генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию российской орбитальной станции», — сказал Борисов, отметив, что российский сегмент на МКС работает в штатном режиме и будет работать, пока не будет принято решение о выходе из проекта. «Выход предусматривает длительные процедуры», — добавил глава Роскосмоса.

Российскую орбитальную станцию решили строить после объявления об уходе России с МКС. 26 июля Борисов сообщил, что это произойдет после 2024 года. Однако позже он заявил, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года. В январе 2031 года МКС собираются затопить, так как на тот момент истечет срок ее эксплуатации. Обломки станции должны упасть в южной части Тихого океана.

Согласно макету, который был представлен в августе на форуме «Армия-2022», развертывание российской орбитальной станции будет проходить в два этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой — и сможет вмещать экипаж из двух человек. На втором этапе появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания, станция сможет вмещать уже до четырех человек.