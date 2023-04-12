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Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года

Глава «Роскосмоса» Борисов: кабмин продлил работу российского сегмента МКС до 2028 года
О планах России уйти с МКС и начать работу над собственной орбитальной станцией Борисов сообщил в июле прошлого года. Сейчас на встрече с президентом он доложил, что правительство продлило работу российского сегмента до 2028 года
Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Правительство России продлило работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал Борисов.  

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран.

Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. Один из этих модулей («Заря») является собственностью NASA. Сегмент занимает около 17% станции по массе (76,4 т) и около 27% по герметичному объему (265,4 м³).

Ранее глава «Роскосмоса» говорил, что 12 апреля он собирается пойти к министрам и президенту доказывать необходимость создания Российской орбитальной станции (РОС). Он отметил, что у «Роскосмоса» денег на ее создание нет, но начало формирования станции намечено «на период 2028 года».

В июле прошлого года Борисов докладывал Путину об окончательном решении уйти с МКС после 2024 года. К этому времени страна начнет формировать собственную орбитальную станцию. Позже Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции, которую собираются затопить в 2031-м.

Заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников пообещал, что первый научно-энергетический модуль отечественной станции запустят в космос в 2027 году, а запуск оставшихся четырех модулей запланирован на 2028–2030 годы. Конечные сроки развертывания станции определят после завершения работы над проектом, уточнял Кожевников, это должно случиться в 2023 году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МКС Роскосмос Юрий Борисов Владимир Путин орбитальная станция
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