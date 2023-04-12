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Путин присвоил Героя России космонавту-рекордсмену

Путин присвоил звание Героя России поставившему рекорд на МКС космонавту Петру Дуброву
Петр Дубров пробыл на МКС без десяти дней год, это был его первый полет. За это время космонавт также успел сняться в фильме «Вызов» с актрисой Пересильд, который снимали на станции
Пётр Дубров
Пётр Дубров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, который в прошлом году поставил рекорд среди россиян по длительности непрерывного пребывания на МКС (355 суток). Указ об этом опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Наградой Дубров отмечен за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета».

Дубров родился в Хабаровске в 1978 году. По образованию он инженер-программист. В 2012 году Дубров подал документы на открытый конкурс в отряд космонавтов «Роскосмоса», с 2014 года является космонавтом-испытателем.

Первый полет Дуброва начался 9 апреля 2021 года, когда он вместе с космонавтом Олегом Новицким и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем стартовал с Байконура на «Союзе МС-18». Первый выход в открытый космос российские космонавты совершили 9 июля.

Дубров вместе с другими космонавтами также принял участие в съемках фильма «Вызов», который снимал на МКС режиссер Клим Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд в октябре 2021 года. В среду, 12 апреля, в Кремлевском дворце и кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера этого фильма.

Дубров вернулся на Землю 30 марта 2022 года, установив рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полета (355 суток), превысив достижение Михаила Корниенко (340 суток 8 часов 42 минуты 54 секунды).

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