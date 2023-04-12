Путин присвоил Героя России космонавту-рекордсмену

Петр Дубров пробыл на МКС без десяти дней год, это был его первый полет. За это время космонавт также успел сняться в фильме «Вызов» с актрисой Пересильд, который снимали на станции

Пётр Дубров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, который в прошлом году поставил рекорд среди россиян по длительности непрерывного пребывания на МКС (355 суток). Указ об этом опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Наградой Дубров отмечен за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета».

Дубров родился в Хабаровске в 1978 году. По образованию он инженер-программист. В 2012 году Дубров подал документы на открытый конкурс в отряд космонавтов «Роскосмоса», с 2014 года является космонавтом-испытателем.

Первый полет Дуброва начался 9 апреля 2021 года, когда он вместе с космонавтом Олегом Новицким и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем стартовал с Байконура на «Союзе МС-18». Первый выход в открытый космос российские космонавты совершили 9 июля.

Дубров вместе с другими космонавтами также принял участие в съемках фильма «Вызов», который снимал на МКС режиссер Клим Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд в октябре 2021 года. В среду, 12 апреля, в Кремлевском дворце и кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера этого фильма.

Дубров вернулся на Землю 30 марта 2022 года, установив рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полета (355 суток), превысив достижение Михаила Корниенко (340 суток 8 часов 42 минуты 54 секунды).