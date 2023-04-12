Путин заявил о росте потенциала российской космической отрасли

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ракетно-космическая отрасль России последовательно наращивает свой потенциал: впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных пусков подряд, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики.

Такое количество безаварийных запусков подряд — это «очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», считает президент. Он призвал сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства и увеличить производство спутников, перейдя от опытно-конструкторских работ к конвейерной сборке.

«Создание мощных спутниковых группировок <...> позволит шире использовать дистанционное зондирование Земли, прежде всего для освоения и подъема наших огромных территорий, развивать беспилотный транспорт, решать общепланетарные проблемы, в том числе связанные с экологией и изменением климата», — перечислил Путин.

Он также заявил о необходимости расширить запуски автономных космических аппаратов для изучения Арктики, создавать «суверенные космические системы» и проектировать российскую орбитальную станцию, которая должна стать «форпостом» страны в космосе.

О том, что Россия впервые в современной истории выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, в начале февраля сообщил «Роскосмос». С 2018 года 46 таких стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра. 82 пуска пришлись на ракеты «Союз», 11 — на «Протон-М», четыре — на «Ангару», еще три — на ракеты-носители «Рокот».