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В Киеве изменили 16 связанных с Россией и СССР названий улиц

Кличко: в Киеве переименовали еще 16 улиц со связанными с Россией и СССР названиями
Вид на одну из улиц Киева
Вид на одну из улиц Киева (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

В Киеве переименовали еще 16 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Новые названия получили, в частности:

  • улица Льва Толстого — теперь улица Гетмана Павла Скоропадского;
  • площадь Льва Толстого — площадь Украинских Героев;
  • проспект Юрия Гагарина — проспект Леонида Каденюка (первый космонавт независимой Украины);
  • улица Марины Цветаевой стала улицей Александры Экстер (художница-авангардистка);
  • улица Суздальская — теперь улица Олексы Гирныка (пенсионер, совершивший самосожжение возле могилы Тараса Шевченко, Герой Украины).

На Украине регулярно рассматриваются инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых активисты и власти считают связанными с Россией. В Киеве таким образом уже переименовали 288 городских объектов, заявлял Кличко. Например, улицу Достоевского в украинской столице переименовали в улицу Энди Уорхола, а бульвар Дружбы Народов стал бульваром имени Николая Михновского, основателя армии Украинской народной республики в годы Гражданской войны.

Теги
Киев Украина переименование переименование улиц Виталий Кличко
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