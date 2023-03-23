В Киеве изменили 16 связанных с Россией и СССР названий улиц

Кличко: в Киеве переименовали еще 16 улиц со связанными с Россией и СССР названиями

Вид на одну из улиц Киева (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

В Киеве переименовали еще 16 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Новые названия получили, в частности:

улица Льва Толстого — теперь улица Гетмана Павла Скоропадского;

площадь Льва Толстого — площадь Украинских Героев;

проспект Юрия Гагарина — проспект Леонида Каденюка (первый космонавт независимой Украины);

улица Марины Цветаевой стала улицей Александры Экстер (художница-авангардистка);

улица Суздальская — теперь улица Олексы Гирныка (пенсионер, совершивший самосожжение возле могилы Тараса Шевченко, Герой Украины).

На Украине регулярно рассматриваются инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых активисты и власти считают связанными с Россией. В Киеве таким образом уже переименовали 288 городских объектов, заявлял Кличко. Например, улицу Достоевского в украинской столице переименовали в улицу Энди Уорхола, а бульвар Дружбы Народов стал бульваром имени Николая Михновского, основателя армии Украинской народной республики в годы Гражданской войны.