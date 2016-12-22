Донецкий передел: к чему приведет убийство Александра Захарченко

Гибель главы ДНР Александра Захарченко может привести к переделу сфер влияния в регионе, но не к приостановке выполнения минских соглашений. РБК разобрался в политических последствиях убийства лидера непризнанной республики

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

​Что случилось

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При покушении погиб также охранник лидера республики и были серьезно ранены еще несколько человек, в том числе правая рука Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (известен как Ташкент) и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь», — рассказывал «Интерфаксу» советник убитого лидера республики Александр Казаков. По его словам, бомба могла быть заложена накануне, в ночь на 31 августа, и приведена в действие дистанционно.

Чем известно кафе «Сепар»

Кафе «Сепаратист» (по вывеске «Сепар») принадлежит бывшим охранникам Захарченко, оно расположено напротив фан-магазина футбольного клуба «Шахтер» на бульваре Пушкина. Это место было удобно Захарченко для регулярных встреч с окружением и журналистами, поскольку в пешей доступности находятся администрация главы ДНР и офисы региональных министерств.

Кафе, как место встречи главы республики, находилось под наблюдением донецких спецслужб, а охрана города была усилена в день объявленного Захарченко в ДНР трехдневного траура по Иосифу Кобзону.

Убийцами Захарченко, скорее всего, были профессионалы, которые могли иметь агентуру внутри его окружения, полагают два источника РБК, близких к властям ДНР.

В ДНР после убийства Захарченко временно закрыли границы и ввели режим ЧП, в обеих непризнанных республиках объявили план «Перехват».

2 сентября в Донецке состоялось прощание с Захарченко, на которое пришли, по данным СМИ ДНР, до 200 тыс. человек, включая депутатов Госдумы и главу Крыма Сергея Аксенова. Соболезнования семьям погибших выразили и российские власти, в том числе президент Владимир Путин.

Версия Москвы и ДНР

Местные силовики уже задержали нескольких подозреваемых в организации убийства — это «украинские диверсанты и связанные с ними лица». Их поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого, который находится в нескольких сотнях метров от места взрыва. В покушении подозревается один из охранников Захарченко — ему удалось скрыться.

Власти ДНР назвали произошедшее терактом, а СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма. Советник Захарченко Александр Казаков рассказал РБК, что организацией этого взрыва занимались Силы специальных операций Украины, а заказ поступил из Киева.

Россия также обвинила в покушении украинские власти. Об этом заявили официальный представитель МИДа Мария Захарова и председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Версия Киева

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству Захарченко. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сказал, что у спецслужбы есть основания полагать, что смерть Захарченко стала результатом внутренних конфликтов, связанных «с перераспределением отжатого бизнеса», но не исключил и «попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая, по имеющейся информации, мешала россиянам».

Кто преемник

Руководство республики на экстренном совещании утвердило временно исполняющего обязанности главы ДНР. Им стал первый заместитель председателя совета министров и начальник управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Трапезников — бывший менеджер и куратор фан-движения футбольного клуба «Шахтер», принадлежащего миллиардеру Ринату Ахметову. Также он занимал руководящие позиции в таких бизнес-структурах, как ООО «Баустандарт», ООО «Биллиардай», «Благотворительный фонд «Благосвит».

Дмитрий Трапезников (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

С 2010 по 2012 год Трапезников работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка, затем до начала войны возглавлял торговый дом «Укоопвнешторг». В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района ДНР. В отличие от Захарченко и многих других людей из его окружения Трапезников активного участия в боевых действиях не принимал.

Наравне с Ташкентом Трапезников считался близким к Захарченко человеком и третьей по значению фигурой в ДНР. В Донецке он курировал внутреннюю и социальную политику. Трапезников уже объявил, что курс на интеграцию ДНР с Россией останется неизменным.

Минск в силе

Российские власти жестко отреагировали на смерть Захарченко, но это вряд ли помешает исполнению минских соглашений — как в свое время не помешала и смена лидера ЛНР Игоря Плотницкого в результате переворота.

Владимир Путин подчеркнул, что террористам не удастся дестабилизировать обстановку и «поставить народ Донбасса на колени», и убийство Захарченко — еще одно свидетельство, что те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное решение конфликта и вести реальный диалог с жителями юго-востока Украины. Убийство главы ДНР — это трагическое событие, у которого будут неизбежные последствия, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем не менее минским соглашениям ничто не угрожает — они безальтернативны, это неоднократно заявляли члены «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), сказал РБК замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Смена подписантов ничего не изменит, как это показал уход главы ЛНР Игоря Плотницкого. Возможно, Киев будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах, но позиция США, Европы и России по минским соглашениям как единственному варианту урегулирования ситуации останется неизменной», — рассуждает эксперт.

Об этом же говорят и в обеих самопровозглашенных республиках. «Минские соглашения остаются безальтернативной площадкой для урегулирования конфликта», — подчеркнул Казаков.

«Минские соглашения — это единственный инструмент, который сейчас есть для мирного урегулирования, и то, что один выбыл из строя, не значит, что строй не сомкнется и не пойдет вперед», — заявил и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Убийство Захарченко приведет к переделу власти и бизнеса в республике, ранее отметил близкий к Кремлю собеседник РБК. По его мнению, после смерти главы ДНР усилятся трения между силовиками и политическими кураторами республики, а также борьба за финансовые потоки в ДНР.

Несмотря на слухи о наступлении украинских сил, ситуация на фронте не выходила за пределы местной «нормы» с обычными обстрелами из стрелкового оружия, минометов и артиллерии, отметил в своем блоге военный эксперт Борис Рожин.