«МегаФон» пообещал оспорить санкции США

«МегаФон» назвал санкции США несправедливыми и незаконными и пообещал оспорить их

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«МегаФон» считает санкции США «несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований», заявили РБК в компании.

«Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — добавили там.

12 апреля Минфин США ввел санкции против оператора связи и других активов бизнесмена Алишера Усманова: холдингов USM и «Металлоинвест», The Sister Trust, учредителями которой названы Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова, а также принадлежащих The Sister Trust и зарегистрированных на Кипре компаний Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующейся на Каймановых островах. Под санкции подпали еще три кипрские компании, которые, как утверждает американский Минфин, принадлежат Усманову: Windfel, Savoler и Miramonte.

Кроме того, под ограничениями оказались сын бывшей жены Усманова Ирины Винер Натан Винер и другие люди, которых в Вашингтоне подозревают в связях с бизнесменом.

«МегаФон» в феврале попал под экспортные ограничения США и ЕС. В компании тогда исключили влияние санкций на пользователей.