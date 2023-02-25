«МегаФон» исключил вред бизнесу и абонентам из-за новых санкций ЕС

«МегаФон»: новые санкции ЕС против оператора не навредят бизнесу и абонентам

Новые ограничения со стороны Европейского союза не предусматривают никаких действительно вредных ограничений для бизнеса или абонентов «МегаФона», сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

В компании считают, что решение ЕС запретить поставку оператору товаров двойного назначения «только скажется на тех обязательствах, которые пока лежат на европейских поставщиках оборудования». «Мы не видим существенного влияния от них на бизнес нашей компании», — подчеркнули в «МегаФоне».

В то же время оператор продолжает изучать возможные последствия ограничений. В компании рассматривают возможность оспорить решение ЕС.

По действие нового, десятого пакета санкций Евросоюза, попали 87 физических лиц и 34 организации из России, в том числе Тинькофф Банк, Альфа-банк и Росбанк. Ограничения коснулись также товаров двойного назначения, электроники, специализированных транспортных средств, запасных частей для автомобилей и реактивных двигателей.

Накануне, 24 февраля, санкции против России расширили США. Ограничения коснулись, в том числе, банков, включая Ланта-банк, «Уралсиб» и МТС-банк. Технопарк «Сколково» и «Мегафон» попали под экспортные санкции. В пресс-службе оператора заявили РБК, что в компании не видят никаких прямых последствий для абонентов и клиентов, поскольку «МегаФон» не занимается экспортными продажами.

Власти России считают вводимые Западом санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что подобные ограничения вредят в том числе их инициаторам и называл санкции безумными и бездумными.