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Зеленский предложил разорвать соглашение с Белоруссией о защите секретов

Владимир Зеленский предложил Раде выйти из соглашения с Белоруссией о защите секретов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения с Белоруссией о защите государственных секретов.

Соглашение вступило в силу в 2006 году. «Государственные секреты» в нем определяются как «сведения, отнесенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь или Украины к государственным секретам, переданные друг другу и (или) полученные в процессе двустороннего сотрудничества».

Документ предполагает, что Минск и Киев для защиты полученных друг от друга секретных данных:

  • применяют меры защиты, которые используют в отношении собственных государственных секретов соответствующей степени секретности;
  • используют секретную информацию только в целях, предусмотренных при ее передаче;
  • передают секреты третьим сторонам только с письменного согласия предоставившей их стороны.

Если одна из сторон выявляет несанкционированное распространение государственных секретов, то Киев и Минск проводят консультации, начинают разбирательство и сообщают друг другу о его результатах. Порядок возмещения ущерба в таком случае определяется законами обеих стран, заключенными между ними международными договорами и соответствующим договором о передаче секретной информации.

10 апреля Рада в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в сфере технической защиты информации. До этого Киев прекратил сотрудничество с Минском в сферах туризма, авиапоиска и спасения, взаимных поставок вооружений.

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После начала российской военной операции Украина вышла и из многих договоров с Россией: из соглашений о сотрудничестве в сфере исследования космоса, об обслуживании стратегических ракетных комплексов, учреждении Международного центра научной и технической информации и др. Киев также покинул соглашение между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Теги
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Украина Белоруссия Владимир Зеленский секретные данные

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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