Украина вышла из соглашения с Россией 1969 года о Международном научном центре

Украина вышла из соглашения с Россией о Международном научном центре

Тарас Мельничук (Фото: tmelnychuk / Telegram)

Правительство Украины вышло из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного в Москве в 1969 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Совершен выход Украины из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного 27 февраля 1969 года в Москве», — написал он.

Штаб-квартира центра находится в Москве. В соглашении принимают участие 22 страны. В реализации его проектов также участвуют организации — ассоциированные участники из примерно 20 стран мира за рамками официального членства.

Дипломатические отношения между Москвой и Киевом были разорваны 24 февраля — в день начала специальной военной операции России на Украине.