Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о сотрудничестве в изучении космоса

Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в изучении космоса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996», — написал он.

Также украинская сторона денонсировала протокол правительств двух стран о внесении изменений в указанное соглашение от 26 ноября 2010 года, уточнил Мельничук.

Соглашение, о котором идет речь, Россия и Украина заключили 27 августа 1996 года в Москве. На сайте российского МИДа оно помечено как действующее. Документ вступил в силу 23 апреля 1997 года. Это основополагающая договоренность для сотрудничества в области изучения космического пространства. Документ служил базой для подписания всех других двусторонних соглашений в этой сфере.

Украина после начала российской спецоперации денонсировала несколько двусторонних договоренностей, в том числе соглашение об учреждении Международного центра научной и технической информации, соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Также страна выходила из соглашений, связанных с СНГ, в том числе о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах и об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.