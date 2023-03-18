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Военная операция на Украине ,  

Украина вышла из соглашения с Россией о ракетных комплексах

Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о ракетных комплексах

Украина прекратила действие соглашения с Россией об обслуживании стратегических ракетных комплексов, заключенного в сентябре 1993 года в Ялте. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, документ опубликован на его сайте.

«Прекратить действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил», — говорится в сообщении.

МИДу Украины поручено сообщить российской стороне о прекращении действия этого соглашения.

Кроме того, Киев также вышел из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ, заключенного 24 декабря 1993 года в Ашхабаде.

Согласно этому документу, в выслугу лет сотрудникам внутренних органов стран СНГ засчитывалась служба в органах Советского союза. Украинский МИД также должен уведомить остальные стороны этого соглашения о выходе из него Киева.

24 февраля прошлого года Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. По подсчетам экспертов Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР), на тот момент Киев и Москва за постсоветский период заключили 23 договор.

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