Украина решила выйти из таможенного соглашения в рамках СНГ

Речь идет о договоре о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Верховная рада поддержала его денонсацию

Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram

Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте правительства. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров.

«Это один из ряда законопроектов, направленных на приведение договорно-правовой базы в соответствие с актуальным состоянием отношений в рамках СНГ. Законопроект разработан по результатам анализа международных договоров Украины, проведенного в соответствии с указом президента Украины», — говорится в сообщении.

Еще в мае 2019 года предшественник нынешнего президента Владимира Зеленского Петр Порошенко подписал указ о денонсации отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны страны.

Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах было подписано между странами СНГ в апреле 1994 года. Киев ратифицировал его в декабре 1999-го, а в конце января 2000 года соглашение вступило в силу.

Решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В мае 2018-го Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны.

Украинская сторона с тех пор денонсировала десяток документов в рамках СНГ. Только с минувшего февраля она вышла из Антитеррористического центра государств — участников СНГ, из договора об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, из соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов и т.д.

Читайте на РБК Pro Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции

После денонсации последнего россияне, получающие на Украине доход, должны платить подоходный налог в размере 15% от суммы заработка, а льготные ставки отменяются.

В начале июня замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев называл долгосрочной целью США развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и «организацию на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны».