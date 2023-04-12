Блинкен назвал условие визита в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов посетить Китай, когда для этого появятся подходящие условия. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой МИД Филиппин Энрике Манало и министром обороны республики Карлито Гальвесом — младшим в Вашингтоне.

«Что касается моего визита в Китай, когда созреют подходящие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его», — сказал Блинкен. Госсекретарь уже откладывал визит в феврале. Тогда над территорией США обнаружили китайский разведывательный аэростат.

Важно и дальше искать пути укрепления каналов связи между Китаем и Соединенными Штатами, отметил госсекретарь. США должны «ответственно управлять отношениями с Китаем», так как это соответствует их национальным интересам, считает Блинкен.

«Наша цель — это мир, безопасность, стабильность, создание возможностей. [Мы не должны] ввязываться в новую холодную войну и сдерживать Китай», — подчеркнул он.

Госсекретарь назвал отношения Вашингтона и Пекина одними из самых сложных и значимых. США, по его словам, объединились с партнерами в Азии и Европе, учитывая «некоторые вызовы, исходящие от Китая». Однако Вашингтон готов к сотрудничеству с Пекином, если это отвечает интересам двух стран, заключил он.

Отношения США и Китая обострились в очередной раз на фоне визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США в начале апреля. После этого Пекин начал учения рядом с Тайванем для «предостережения сепаратистам».

В ответ глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США могут отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Филиппины и США с 11 апреля начали «крупнейшую серию военных учений». В маневрах Balikatan 2023 примут участие более 17,6 тыс. военных с обеих сторон. Они должны завершиться 28 апреля.