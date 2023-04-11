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США и Филиппины провели масштабные военные учения в ответ на китайские

США и Филиппины провели масштабные военные учения после учений Китая рядом с Тайванем

США и Филиппины начали крупнейшие военные учения, чтобы продемонстрировать крепкий союз в ответ на китайские учения, проведенные рядом с Тайванем. Об этом говорится в сообщении американского посольства на Филиппинах.

С 11 по 28 апреля более 17600 военных Вооруженных сил Филиппин и американских войск примут участие в союзническом мероприятии Balikatan 2023, чтобы провести «крупнейшую серию военных учений».

В частности, военные будут работать в области морской безопасности, десантных операций, стрельбы, городских и авиационных операций, киберзащиты и борьбы с терроризмом. Учения пройдут на Филиппинах, чтобы проверить возможности союзников в общевойсковой боевой стрельбе, обмене информацией и разведданными, уточняется в сообщении посольства.

Bloomberg уточняет, что начало Balikatan состоится всего через день после того, как Китай должен завершить свои учения в водах Тайваня. Масштабы учений говорят об усилиях США по восстановлению отношений с Филиппинами при президенте Фердинанде Маркосе-младшем, поскольку его предшественник Родриго Дутерте предпочитал Китай Соединенным Штатам. В ходе учений госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретятся со своими филиппинскими коллегами в Вашингтоне, чтобы укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

8 апреля Китай начал учения рядом с Тайванем для «предостережения сепаратистам» на фоне прошедшего визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США для встречи со спикером палаты представителей, конгрессменом-республиканцем Кевином Маккарти.

Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США могут отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая на остров.

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Китай считает Тайвань собственной провинцией, однако власти острова настаивают на своей независимости. Пекин предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль, лидер республики Си Цзиньпин призывал «готовиться к войне». Власти Китая считают вопрос суверенитета над Тайванем своей «первой красной линией».

Теги
США Филиппины Китай военные учения Тайвань
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