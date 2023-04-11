США и Филиппины провели масштабные военные учения в ответ на китайские

США и Филиппины провели масштабные военные учения после учений Китая рядом с Тайванем

США и Филиппины начали крупнейшие военные учения, чтобы продемонстрировать крепкий союз в ответ на китайские учения, проведенные рядом с Тайванем. Об этом говорится в сообщении американского посольства на Филиппинах.

С 11 по 28 апреля более 17600 военных Вооруженных сил Филиппин и американских войск примут участие в союзническом мероприятии Balikatan 2023, чтобы провести «крупнейшую серию военных учений».

В частности, военные будут работать в области морской безопасности, десантных операций, стрельбы, городских и авиационных операций, киберзащиты и борьбы с терроризмом. Учения пройдут на Филиппинах, чтобы проверить возможности союзников в общевойсковой боевой стрельбе, обмене информацией и разведданными, уточняется в сообщении посольства.

Bloomberg уточняет, что начало Balikatan состоится всего через день после того, как Китай должен завершить свои учения в водах Тайваня. Масштабы учений говорят об усилиях США по восстановлению отношений с Филиппинами при президенте Фердинанде Маркосе-младшем, поскольку его предшественник Родриго Дутерте предпочитал Китай Соединенным Штатам. В ходе учений госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретятся со своими филиппинскими коллегами в Вашингтоне, чтобы укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

8 апреля Китай начал учения рядом с Тайванем для «предостережения сепаратистам» на фоне прошедшего визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США для встречи со спикером палаты представителей, конгрессменом-республиканцем Кевином Маккарти.

Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США могут отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая на остров.