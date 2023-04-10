Эсминец США прошел близ спорных островов Спратли в Южно-Китайском море

Эсминец Milius (Фото: U.S. Navy / Getty Images)

Эсминец ВМС Milius прошел мимо спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота американских ВМС.

Эсминец прошел в этом районе 10 апреля, «отстаивая права и свободы судоходства в Южно-Китайском море вблизи островов Спратли» согласно международному праву, сказано в заявлении.

Корабль находился в пределах 12 морских миль (чуть более 22 км) от рифа Мисчиф на востоке архипелага Спратли. «По завершении операции» он покинул спорную зону.

Острова Спратли (Наньша) находятся в Индийском океане к западу от Филиппин и к северу от Брунея. Их принадлежность оспаривают шесть государств — Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Ранее, в конце марта, эсминец USS Milius вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли обвинил корабль в незаконном вторжении в зону без разрешения китайской стороны.

В НОАК заявили, что американский эсминец создал угрозу для мира и стабильности в регионе. Китай направил в район островов корабли Военно-морского флота и самолеты Военно-воздушных сил для наблюдения за эсминцем. Китай призвал последний покинуть воды.

Китай установил контроль над Парасельскими островами в 1974 году, однако их принадлежность оспаривают Вьетнам и Тайвань.