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Политика ,  
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В киевском университете отменили лекцию Арестовича по запросу студентов

В киевском университете отменили лекцию Алексея Арестовича по запросу студентов

В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию для студентов экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, говорится в телеграм-канале студенческого академического совета учреждения.

По словам представителей совета, мероприятие с участием Арестовича было «неосторожной попыткой» предоставить учащимся возможность перенять опыт у медийного лица, в связи с чем совет «приносит извинения».

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества», — говорится в заявлении.

В связи с данным «инцидентом» было созвано срочное заседание правления совета, на котором будет в том числе проведен «анализ ошибок» в ситуации с приглашением Арестовича.

Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения.

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. В подъезде, который обрушился, проживали около 200 человек, говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным властей, в результате инцидента погибли 44 человека.

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Арестович, по его словам, до 2005 года служил в украинской армии, работал в военной разведке. После 2005 года он начал заниматься политической деятельностью. Он выступал против «оранжевой революции» и регулярно ездил в Россию, участвуя в деятельности «Международного евразийского движения», основанного Александром Дугиным. Параллельно он снимался в рекламных роликах и сериалах российского и украинского производства (например, «Возвращение Мухтара»). После 2014 года и начала конфликта в Донбассе он выступал в качестве военного эксперта в СМИ, активно вел свой блог.

В октябре 2020 года Арестовича назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, а в декабре — внештатным советником руководителя офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. После начала российской спецоперации Арестович стал одним из наиболее известных спикеров официального Киева и давал многочисленные комментарии СМИ по ситуации в зоне военных действий.

Теги
Алексей Арестович лекция студенты Киев Военная операция на Украине
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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