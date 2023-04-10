В киевском университете отменили лекцию Арестовича по запросу студентов

В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию для студентов экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, говорится в телеграм-канале студенческого академического совета учреждения.

По словам представителей совета, мероприятие с участием Арестовича было «неосторожной попыткой» предоставить учащимся возможность перенять опыт у медийного лица, в связи с чем совет «приносит извинения».

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества», — говорится в заявлении.

В связи с данным «инцидентом» было созвано срочное заседание правления совета, на котором будет в том числе проведен «анализ ошибок» в ситуации с приглашением Арестовича.

Арестович покинул должность советника офиса Зеленского в середине января. Он попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения.

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. В подъезде, который обрушился, проживали около 200 человек, говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным властей, в результате инцидента погибли 44 человека.