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Технологии и медиа ,  
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Песков назвал самые мощные мировые СМИ

Песков: попытка подорвать монополию США и Великобритании в СМИ вызывает у них «аллергию»
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Британские и американские средства массовой информации — самые «мощные» в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам, то есть, говоря по-русски, это американцам и британцам. Потому что самые мощные мировые СМИ — это все-таки английские и американские», — сказал он.

Попытки подорвать эту монополию, «даже такие скромные попытки, как у нас с RT», приводят к развитию у этих стран «обостренной аллергии» и «истерике с их стороны», добавил пресс-секретарь.

«Президент [России Владимир] Путин об этом неоднократно, кстати, говорил: американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает», — добавил Песков.

После начала российской спецоперации компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, начала блокировку всех связанных с российским телеканалом RT и агентством Sputnik каналов в Европе. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение запретить вещание RT и Sputnik связано со стремлением пресечь распространение в Европе «токсичной и вредоносной дезинформации». В пресс-службе Sputnik в ответ предложили Брюсселю «не останавливаться на полумерах, а запретить сразу интернет».

Доступ к сайту RT и его каналам европейские страны и YouTube блокировали и до начала спецоперации. Также под блокировку попадали счета канала. В ответ на действия немецких властей в отношении RT DE МИД выступил за принятие ответных мер. В феврале в России запретили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (Минюст внес ее в список иноагентов).

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С обвинениями в адрес зарубежных СМИ выступал и президент России Владимир Путин. В декабре 2022 года он заявил, что они замалчивают данные об обстрелах Донецка Киевом.

Теги
Дмитрий Песков США Великобритания СМИ
Пространство выбора
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