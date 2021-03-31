В Латвии заблокировали доступ к сайту «RT на русском»

Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Латвия начала блокировать сайт канала «Russia Today на русском», сообщил в своем телеграм-канале RT.

«Латвия начала закрывать доступ к сайту RT на русском. Сайт недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране», — говорится в сообщении телеканала.

В прошлом году Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории страны семь телеканалов Russia Today. В частности, запрет был введен для: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Тогда решение обосновывалось «нарушением экономических санкций Евросоюза», поскольку телеканалы находятся «под контролем» Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС. При этом Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня», в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян.

Киселев напомнил, что телеканал был учрежден агентством «РИА Новости» как «некоммерческая организация» еще задолго до того, как он возглавил агентство. «На сегодняшний день телеканал и агентство — это две разные организации», — отметил Киселев.