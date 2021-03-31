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В Латвии заблокировали доступ к сайту «RT на русском»

Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Латвия начала блокировать сайт канала «Russia Today на русском», сообщил в своем телеграм-канале RT.

«Латвия начала закрывать доступ к сайту RT на русском. Сайт недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране», — говорится в сообщении телеканала.

В прошлом году Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории страны семь телеканалов Russia Today. В частности, запрет был введен для: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Тогда решение обосновывалось «нарушением экономических санкций Евросоюза», поскольку телеканалы находятся «под контролем» Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС. При этом Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня», в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян.

Киселев напомнил, что телеканал был учрежден агентством «РИА Новости» как «некоммерческая организация» еще задолго до того, как он возглавил агентство. «На сегодняшний день телеканал и агентство — это две разные организации», — отметил Киселев.

В RT РБК сообщили, что не могут отвечать за процесс принятия решений внешних организаций, в том числе NEPLP. «Но мы знаем, что в Латвии еще в прошлом году запретили вещание семи наших каналов из-того, что, по мнению латвийской разведки, RT возглавляет Дмитрий Киселев», — пояснила пресс-служба телеканала.

РБК направил запрос в Латвийский регулятор NEPLP.

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МИД назвал неправомочным запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
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Фото:pixabay.com

В сентябре 2017 года Минюст США потребовал от вещательной компании, которая обслуживала RT, зарегистрироваться как иноагент.

Позже журналисты RT были лишены аккредитации в конгрессе, а телеканал исключили из двух сетей вещания в СЩА. Тогда организации сослались на поправку Джона Маккейна, которая позволяет компаниям без объяснения причины отказываться транслировать контент, связанный с российским финансированием.

В ответ Россия приняла закон, признающий иностранными агентами СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа.

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