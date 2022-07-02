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Deutsche Welle возобновила вещание на русском языке

Радиопередачу Deutsche Welle будут транслировать из Вильнюса каждый вечер в течение получаса. В феврале в России запретили вещание DW, а затем Минюст признал корпорацию СМИ-иноагентом
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (Минюст внес ее в реестр СМИ-иноагентов) объявила, что с 1 июля возобновила радиовещание на русском языке.

Программы DW будут транслировать каждый вечер из Вильнюса в течение получаса — с 21:00 до 21:30 по мск на средних волнах, вещание можно принимать в России и Белоруссии. В июле — это радиоверсии телепередач «DW Новости» и «В самую точку», сообщается на сайте компании.

Российский Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов 28 марта. О планах рассмотреть этот вопрос власти страны сообщили в начале февраля.

Минюст включил Deutsche Welle в список иноагентов
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Фото:АГН «Москва»

3 февраля российский МИД объявил о введении санкций против Deutsche Welle в России. Среди мер — закрытие корреспондентского пункта DW в Москве, лишение аккредитации сотрудников российского бюро медиакомпании, прекращение спутникового и иного вещания на территории страны. Такие шаги были приняты в ответ на действие регулятора Германии Medienanstalt Berlin-Brandenburg, который запретил вещание RT DE в стране. В ведомстве объяснили это решение тем, что канал работал без лицензии.

На следующий день DW объявила о закрытии бюро в Москве. Гендиректор DW Петер Лимбур заявил, что меры российских властей «непонятны» и чрезмерны. Он также пообещал, что медиакомпания не прекратит освещать события в России.

В июне телеканал «Дождь» (также признан СМИ-иноагентом) получил разрешение на вещание в Латвии. Он приостановил работу в марте, после того как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к его сайту. В тексте решения суда говорилось, что причиной стала «ложная информация относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее формах, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Deutsche Welle Литва радиовещание русский язык СМИ-иноагенты
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