RT France объявил о закрытии после блокировки счетов

Телеканал назвал замораживание своих средств «темной страницей свободы информации во Франции»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о закрытии телеканала после блокировки счетов. Об этом она сообщила в «Твиттере».

Главное управление казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции потребовало заморозить счета RT France, сославшись на девятый пакет санкций ЕС против России. Под блокирующие санкции попали ВГТРК, «Национальная медиа группа» и АНО «ТВ-новости» (управляющая компания RT). Ограничения затронули и французское отделение телеканала.

«Наш канал не может больше продолжать свою деятельность», — написала Федорова.

В RT France замораживание счетов назвали «темной страницей свободы информации во Франции».

«Таким образом, после пяти лет непримиримости власти добились своей цели — закрытия RT France. Под видом девятого пакета санкций против России, который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании, Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей деятельности», — говорится в заявлении СМИ.

В российском МИДе пригрозили Франции такими ответными мерами, «что их запомнят», если та не перестанет «терроризировать» российских журналистов.

В начале марта ЕС запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik. RT France позднее пытался оспорить решение о блокировке, но Европейский суд общей юрисдикции в конце июля оставил в силе запрет.