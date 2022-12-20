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Путин обвинил зарубежные СМИ в замалчивании обстрелов Донецка Киевом

Путин: зарубежные СМИ и правозащитники «не подают голоса» об обстрелах Донецка Киевом

Зарубежные СМИ и правозащитные организации «не подают голоса» об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», — сказал он.

Обстрелы Донецка усилились в середине декабря. Атаку на город от 15 декабря мэр Алексей Кулемзин назвал самой массированной с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе. При обстреле пострадали пять человек.

Затем, 18 декабря, по Донецку нанесли пять «волн» ударов, говорил Пушилин. В результате погиб один человек и еще четверо пострадали. Под обстрел 18 декабря попали два корпуса больницы им. Калинина («Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение») в Калининском районе Донецка, многоквартирные дома, студенческое общежитие, административное здание, котельная, спортивный комплекс «Олимпийский», «Донбасс Арены» и другие объекты в Ворошиловском и Киевском районах, писал в телеграм-канале Кулемзин.

Часть снарядов попала по Петровскому и Буденновскому и Куйбышевскому району, при обстреле последнего, по словам мэра, пострадала пожилая женщина.

Утром 19 декабря Пушилин сказал, что огневые точки, с которых обстреляли Донецк, уничтожили. Минобороны в этот же день отчиталось о занятии «более выгодных рубежей» на донецком направлении.

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