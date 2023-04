«Моссад» назвал ложью и абсурдом данные NYT и WSJ о поощрении протестов

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильская разведслужба «Моссад» опровергла данные The New York Times и The Washington Post о том, что ее руководство разрешило сотрудникам принять участие в акциях протеста в Израиле. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на распространенное канцелярией премьер-министра заявление «Моссада».

«Публикация в американской прессе является полностью ложной и абсурдной. <...> «Моссад» и его должностные лица не поощряли и не поощряют сотрудников организации к участию в демонстрациях против правительства, политических демонстрациях в целом или какой-либо политической деятельности», — сказано в заявлении.

В ночь на 9 апреля газеты The Washington Post и The New York Times выпустили статьи, где со ссылкой на секретные документы Пентагона утверждалось, что руководство «Моссада» поощряло участие сотрудников спецслужбы в антиправительственных протестах. Они начались в стране в середине марта из-за судебной реформы. Она предусматривала предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда.

Противники законопроекта обвинили правящую партию в намерении сконцентрировать власть в своих руках. В стране начались массовые протесты, которые стали крупнейшими в истории страны. После них правительство отложило рассмотрение реформы до мая.

Секретные документы Пентагона, на которых были основаны публикации американских газет, 28 февраля и 2 марта опубликовал на платформе Discord пользователь под ником Wow Mao. В апреле в соцсетях появились еще две выкладки. Часть документов касается Украины, стран Ближнего Востока и Китая. В частности, в них описывается, как украинское военное командование оценивало обстановку в Бахмуте (Артемовске), где продолжаются ожесточенные бои; часть бумаг посвящена антиправительственным протестам в Израиле; другая — действиям ЧВК «Вагнер» на Украине и в странах Африки. Также в документах описана деятельность Агентства национальной безопасности США, ЦРУ, разведывательного управления Минобороны страны и Национального управления военно-космической разведки.