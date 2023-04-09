Минобороны Южной Кореи: КНДР не отвечает на звонки по военной линии связи три дня подряд

Военные Южной Кореи заявили, что в Пхеньяне третий день не берут трубку

Фото: mnd.go.kr

Представители КНДР не отвечают на звонки по военной линии связи с Южной Кореей третий день подряд. Об этом сообщило южнокорейское Минобороны, передает Yonhap.

Военные двух стран созваниваются ежедневно по два раза в сутки. По будням звонки проводятся по каналу Министерства объединения (в 9:00 и 17:00 по местному времени) и по военной линии связи (9:00 и 16:00 соответственно). В выходные функционирует только военная линия связи.

Звонки, запланированные на 7, 8 и 9 апреля, так и не состоялись, сообщил представитель вооруженных сил. Военным пока неизвестна причина, по которой это произошло, сказал он. В Минобороны Южной Кореи не исключают, что Пхеньян не выходит на связь преднамеренно, однако возможны и технические неполадки, уточнил представитель ведомства.

Правительство Южной Кореи не исключает, что отказ от звонков стал ответом Пхеньяна на совместные учения с США, развертывание американских стратегических средств в стране или на публикацию отчетов о нарушении прав человека в Северной Корее. Также причиной могут быть просьбы Южной Кореи прекратить несанкционированные действия в промышленном комплексе Кэсон, пишет агентство. Южная Корея обвиняет КНДР в несанкционированном использовании автобуса, который ранее предоставила для доставки северокорейских рабочих в Кэсон. Газета Трудовой партии КНДР Rodong Sinmun публиковала фото автобуса из центра Пхеньяна. За день до того, как не состоялся первый звонок, южнокорейское Министерство объединения направило Пхеньяну письмо с предупреждением о недопустимости этих действий.

Северокорейские представители не выходили на связь и раньше, отмечает Yonhap. В июне 2022 года военные не созванивались в течение месяца. В Сеуле предположили, что с северокорейской стороны линия связи вышла из строя из-за дождей. 4 октября того же года военные КНДР не вышли на связь с утра, однако вечером созвонились с Южной Кореей в штатном режиме.

Ранее, 5 апреля, Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного американского стратегического бомбардировщика B-52, писало Yonhap. Южнокорейские ВВС задействовали для учений свои истребители F-35A, американская сторона развернула истребители F-35B и F-16.

Маневры состоялись после северокорейских ракетных пусков и испытания «ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир», который, по данным Пхеньяна, может вызвать цунами. 8 апреля состоялось еще одно испытание.

КНДР неоднократно призывала США прекратить учения на Корейском полуострове и перестать развертывать стратегические средства в Южной Корее.