Министр обороны Южной Кореи: КНДР готова к ядерным испытаниям в любое время

Южная Корея заявила о готовности КНДР к ядерным испытаниям в любое время

Северная Корея готова провести ядерное испытание «в любое время». Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, передает Yonhap.

«[КНДР] уже завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и способна провести ядерное испытание в любое время», — сказал он.

Целью ядерных испытаний может быть «окончательную технологическую проверка», необходимая для массового производства и оперативного развертывания ядерных боеголовок, заявил министр в отчете перед комитетом по обороне парламента Южной Кореи.

Вашингтон и Сеул, по словам главы Минобороны, подготовили ответные меры для демонстрации «сильной воли» альянса. Они включают совместную демонстрацию силы с использованием американских стратегических активов, уточнил Ли Чжон Соп.

Свое последнее ядерное испытание Северная Корея проводила в 2017 году. Пхеньян провел в общей сложности шесть ядерных испытаний.

3 сентября 2017 года власти Северной Кореи объявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом. Боеголовка может быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету, недавно разработанную страной. За день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы. Северокорейские ученые показали лидеру страны Ким Чен Ыну водородную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты.

Очередное ядерное испытание прошло «идеально», заявили в Пхеньяне. Северокорейские власти назвали его значимым шагом в продвижении ядерной программы КНДР.

После этого испытания в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери, произошло землетрясение магнитудой в диапазоне от 5,6 до 6,4. Южнокорейские военные усилили наблюдение за этим полигоном, сказал министр.