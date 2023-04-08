КНДР провела испытание подводного ядерного беспилотника

Оборонное научно-исследовательское учреждение Северной Кореи провело испытание системы подводного стратегического вооружения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания ядерного радиоуправляемого аппарата для подводной атаки типа «Хэил-2», начались 4 апреля в Качжинском порту провинции Южный Хамгён. Беспилотник поплыл под водой дистанцию в 1 тыс. км за 71 час и шесть минут. 7 апреля аппарат прибыл к заданному району у порта города Танчхон провинции Южный Хамгён, где его испытательная боеголовка взорвалась под водой, сообщает ЦТАК.

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