В КНДР расценили «провокации США» как объявление войны

МИД КНДР: продолжение «провокаций США» может быть расценено как объявление войны

В МИД КНДР призвали США прекратить учения на Корейском полуострове и перестать развертывать стратегические средства в Южной Корее. В КНДР назвали действия США «провокацией». Накануне Корея провела испытания крылатых ракет

Игнорирование протестов КНДР и продолжение провокационных действий в ее отношении со стороны США может быть расценено как объявление войны. Об этом заявил директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын, курирующий отношения с США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству», — заявил Квон Чжон Гын.

По словам дипломата, США должны отказаться от развертывания стратегических средств в Республике Корея и прекратив все учения, направленные против КНДР.

19 февраля было объявлено о совместных учениях США, Японии и Республики Корея. В них принимает участие как минимум один стратегический бомбардировщик США В-1В.

На фоне этих учений КНДР проводит ракетные испытания. К примеру, в ночь на 23 февраля Пхеньян запустил в сторону Японского моря четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2. Это уже четвертый запуск ракет КНДР с начала года. За весь прошлый год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, NHK — о 37 запусках.

На фоне этого запуска США и Южная Корея договорились провести в ближайшем будущем дополнительный учения для усиления их совместного сдерживания против северокорейских ядерных угроз.