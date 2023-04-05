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Политика ,  
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США направили в Южную Корею стратегический бомбардировщик B-52

Стратегический бомбардировщик B-52
Стратегический бомбардировщик B-52 (Фото: Julian Herbert / Getty Images)

Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного американского стратегического бомбардировщика B-52, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию Министерства обороны РК.

Бомбардировщик был переброшен на Корейский полуостров на фоне напряженности, «вызванной провокационными действиями Пхеньяна, такими как демонстрация им тактической ядерной боеголовки «Хвасан-31» на прошлой неделе».

Южнокорейские ВВС задействовали для учений свои истребители F-35A, американская сторона развернула истребители F-35B и F-16.

По данным министерства, в ходе учений отрабатывались процедуры защиты стратегического бомбардировщика от потенциальных угроз воздушного противника и укрепления оперативного взаимодействия сил союзников.

Южнокорейский генерал Пак Ха Сик заявил, что воздушные учения двух стран продемонстрировали «идеальную» готовность их альянса реагировать «быстро и сокрушительно» на любые северокорейские провокации.

24 марта 2023 года Северная Корея объявила, что в рамках учений провела испытание «ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир», которое может вызвать цунами.

«Миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории, произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника», — сообщила радиостанция «Голос Кореи».

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Это судно можно буксировать к любому берегу моря, порту или кораблю и перебросить в место проведения операции.

21 марта, когда начались учения, судно находилось у берега в районе уезда Ривон провинции Южный Хамген. В течение примерно 60 часов судно плыло на глубине 80–150 м и во второй половине дня 23 марта прибыло в назначенную точку в акватории Хонвонского залива, имитировавшую порт условного противника. Там произошел взрыв опытной боеголовки. 22 марта также в рамках учений северокорейские военные в районе города Хамхын запустили две крылатые ракеты серии «Хвасар-1» и две ракеты серии «Хвасар-2».

Теги
учения Южная Корея стратегический бомбардировщик
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