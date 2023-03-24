КНДР объявила об испытании оружия для «мощного радиоактивного цунами»

Северная Корея в рамках учений 21-23 марта провела испытания «ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир», которое может вызвать цунами, сообщает государственное радио «Голос Кореи».

«Миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории, произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника», — говорится в сообщении.

Этот катер можно буксировать к любому берегу моря, порту или к кораблю и перебросить в место проведения операции.

21 марта, когда начались учения, катер находился у берега в районе уезда Ривон провинции Южный Хамген. В течение примерно 60 часов он плыл на глубине в 80-150 м и во второй половине дня 23 марта прибыл в назначенную точку в акватории Хонвонского залива, имитировавшую порт условного противника. Там произошел взрыв опытной боеголовки.

22 марта также в рамках учений северокорейские военные в районе города Хамхын запустили две крылатые ракеты серии «Хвасар-1» и две ракеты серии «Хвасар-2».

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