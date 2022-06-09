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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины заявил о потере до 100 военных в день

Еще до 500 человек ежедневно получают ранения. По словам Алексея Резникова, ситуация в районе ведения военных действий складывается тяжелая
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ранения ежедневно получают до 500 военных.

На прошлой неделе о том, что на Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут от 60 до 100 военных, говорил президент Владимир Зеленский. По его словам, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

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В середине апреля он утверждал, что общие потери его страны во время спецоперации составляют от 2,5 тыс. до 3 тыс. военных. Еще около 10 тыс. получили ранения, говорил Зеленский.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что точные потери украинской армии не будут раскрываться до окончания военных действий, объясняя это государственной тайной.

Тогда же, в апреле, российское Минобороны оценивало безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и контингента иностранных наемников в 23 367 человек. К таким потерям обычно относят убитых, пропавших без вести, попавших в плен и получивших ранения, которые несовместимы с дальнейшей службой.

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В Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактики
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Фото:Александр Гармаев / ТАСС

Российские потери Минобороны страны последний раз раскрывало 25 марта. Тогда ведомство сообщало о том, что в боях погиб 1351 человек.

1 июня председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявлял, что Россия почти перестала нести потери на Украине. «С тех пор (с 25 марта. — РБК) данные не озвучивались Минобороны, и поясню, почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — утверждал он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Минобороны Украины военные потери Украина операция России на Украине
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