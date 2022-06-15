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Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон заявил об одинаковой с Украиной оценке потерь ВСУ

Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Соединенные Штаты и Украина приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

По его словам, цифры, которые ранее называл Киев, находятся в пределах приблизительной оценки потерь среди украинцев со стороны Вашингтона. CNN указывает, что речь шла о 100 убитых и 100–300 раненых каждый день, Reuters называет цифры 100–200 убитых и сотни раненых.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский указывал, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Те же цифры называл и министр обороны Украины Алексей Резников 9 июня. Днем позже советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк отмечал, что число убитых составляет от 100 до 200 человек, такие потери связаны с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева.

Зеленский сообщил о «болезненных потерях» ВСУ за сутки боев
Политика
Фото:Sven Simin / picture alliance / ТАСС

Украина и Россия официально почти не сообщают об общих потерях в спецоперации. 11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев потерял до 10 тыс. военнослужащих с начала боевых действий. Российское Минобороны последний раз раскрывало потери в конце марта: сообщалось о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
США Украина потери Военная операция на Украине

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