В Бельгии таможня изъяла пасхальных кроликов из экстази

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В Бельгии таможня международного аэропорта Брюсселя изъяла партию пасхальных кроликов, сделанных из вещества, которое используется для создания таблеток экстази. Об этом сообщает AFP со ссылкой на сотрудника таможни Пола Меленейра, пишет Le Point.

Изъятая на этой неделе партия в международном аэропорту Брюсселя была изготовлена из МДМА (метилендиоксиметамфетамина). Это вещество, по его словам, можно переделать в таблетки экстази, сказал Меленейр.

Кролики из метилендиоксиметамфетамина были упакованы в Бельгии, посылка должна была улететь в Гонконг. Меленейр проверил пакет с помощью спектроскопа, и сканирование показало, что в посылке есть наркотическое вещество.

Le Point пишет, что Бельгия считается европейскими воротами для кокаина, произведенного в Латинской Америке. Также страна стала центром по распространению синтетических наркотиков, произведенных в Европе, так как наркоторговцы пытаются отправлять их оттуда почтой по всему миру. В частности, Меленейр рассказал, что сотрудники таможни находили наркотики в рамах икон с Иисусом Христом и в плюшевых мишках.

Представитель Федеральной службы государственных финансов Бельгии Флоренс Анжеличи сообщила, что за 2022 год в аэропорту было изъято почти шесть тонн наркотиков, оформленных и купленных в «даркнете».

17 февраля сотрудники финансовой гвардии Турина в Италии раскрыли схему контрабанды кокаина, который ввозили в страну в головках сыра пармезан. В общей сложности в них нашли более 100 кг наркотика стоимостью около €20 млн.