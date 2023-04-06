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Общество ,  
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В Саратове задержали «сына Чингисхана» по делу о хранении наркотиков

Марат Искиндиров
Марат Искиндиров (Фото: m.iskindirov79 / VK)

В Саратове ФСБ и полицейские задержали российского бизнесмена Марата Искиндирова, который называет себя «сыном Чингисхана», по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Против бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 228 УК (незаконное хранение наркотиков). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Силовики во время обыска у Искиндирова нашли банки с наркотиками.

Источник «РИА Новости» также сообщил, что Искиндиров «говорил о расправах и насилии в отношении неказахского этноса и нарушал трудовые права граждан по национальному признаку».

В феврале в сообществе «Саратовщина» во «ВКонтакте» появился пост местной жительницы о том, что Искиндиров не выплачивал зарплату своим работникам, увольнял после месяца и угрожал им. В комментариях к посту мужчина обзывал собеседников «животными», оскорблял и угрожал им.

После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить бизнесмена.

Теги
Саратов задержание
Пространство выбора
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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