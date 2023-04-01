В Петербурге арестовали обвиняемых в перевозке 200 кг кокаина

Суд арестовал обвиняемых в перевозке 200 кг кокаина из Латинской Америки на два месяца

Фото: МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Антипова и Александра Маркова, обвиняемых в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, до 29 мая. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города.

Обвиняемые вину не признали, отмечается в сообщении. Антипов просил назначить ему домашний арест. Марков ходатайств о мере пресечения не выдвигал.

Накануне российское МВД сообщило, что полицейские перекрыли канал поставки кокаина из стран Латинской Америки. В Санкт-Петербурге правоохранители изъяли свыше 200 кг наркотика, говорила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она пояснила, что полицейские задержали двух неоднократно судимых местных жителей, которые оборудовали тайники для наркотиков в грузовике, перевозившем фрукты. В них обнаружили 200 кг кокаина стоимостью 800 млн руб. В пресс-службе петербургских судов уточнили, что мужчин задержали 30 марта в момент, когда они доставали кокаин из тайника под обшивкой потолка контейнера на грузовике.

Против задержанных завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК (попытка контрабанды наркотиков в особо крупном размере). Так как, согласно первой статье, речь идет о покушении на совершение преступления, злоумышленникам может грозить только три четверти максимально возможного срока наказания, или пятнадцать лет лишения свободы (ст. 66 УК).